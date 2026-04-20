Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

Ce lundi soir, le Club de Bruges U19 affrontera le Real Madrid U19 en finale de la Youth League. Mais alors, comment regarder en direct cette rencontre ?

Les Blauw en Zwart sont venus à bout de Benfica en demi-finale en s'imposant sur le score de 1-3 vendredi. Désormais, les Brugeois sont donc qualifiés pour la finale qui se tiendra au stade de la Tuilière, en Suisse.

Le Club de Bruges est le premier club belge à être parvenu à se hisser en finale dans cette compétition. Le coup d'envoi de la finale de ce lundi soir sera donné à 18h45.

Elle sera évidemment diffusée. En Belgique, c'est la chaîne payante Pickx Sports qui détient les droits pour diffuser ce tournoi. Mais il existe également un autre moyen pour regarder la rencontre.

En direct sur UEFA TV

Le match est également diffusé sur UEFA TV, la plateforme de diffusion de l'instance. Les commentaires sur cette plateforme ne sont cependant pas en français, mais en anglais.

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Sur Pickx Sports, deux commentaires différents seront au rendez-vous, l'un en français et l'autre en néerlandais. La chaîne de télévision a diffusé dans son intégralité la campagne pleine de succès des Brugeois.