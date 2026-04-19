Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..."

Le peu de hauteur de plafond de la salle de presse du Stade Joseph Marien y est pour quelque chose mais n'explique pas tout : Ivan Leko avait la tête basse en conférence de presse. Son Club de Bruges est désormais distancé dans la course au titre.

Lors de ses deux dernières visites au Parc Duden, Ivan Leko pestait en salle de presse, estimant que son équipe (Gand puis le Club de Bruges) méritait mieux. Ce soir, il n'avait rien à dire sur la victoire de l'Union

“C'était un match très vertical et, dans ce registre, l'Union est meilleure. Nous n'avons pas pu dominer le milieu comme d'habitude, et alors il devient difficile d'imposer notre jeu", a-t-il commencé.

L'absence de Hans Vanaken n'y est sans doute pas étrangère. L'entraîneur n'a toutefois guère voulu l'utiliser comme excuse ou accabler ses joueurs. “L'engagement et la mentalité étaient là. Mais l'Union a peut-être eu 55% du match en main et cela a fait la différence".

Le Club de Bruges n'a plus son sort entre les mains

Cette défaite pèse lourd dans la course au titre : l'Union a désormais quatre points d'avance. “C'est le deuxième match important que nous perdons ici cette saison. S'il y avait un match à ne pas perdre, c'était celui-ci. Ils ont désormais l'avantage moral".

Le bloc unioniste a fait le boulot pour offrir moins d'occasions à Bruges qu'à l'accoutumée : “C'est difficile pour tout le monde contre l'Union. Ici, on n'a pas sept occasions, peut-être trois ou quatre. Il faut alors montrer de l'instinct de tueur".



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“Si c'est nous qui inscrivons le deuxième but, ce n'est plus le même match. Mais nous n'avons pas pu imposer notre jeu et avons trop dû entrer dans le leur", déplore Leko.

Les Blauw en Zwart s'en vont tête basse mais complexe pour la fin de saison pour autant : “Je n'ai pas eu l'impression que nous avons été écrasés. Ce sont deux styles différents, mais si nous ne pouvons pas jouer notre football, cela devient toujours compliqué".