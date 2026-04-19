"L'écart est minime" : l'Union Saint-Gilloise creuse l'écart, mais refuse de s'enflammer

Après l'annulation du but de Kevin Rodriguez et l'ouverture du score brugeoise, l'Union a renversé le Club de Bruges 2-1.

L'Union Saint-Gilloise a répondu présent au bon moment. Les Bruxellois ont gagné 2-1 face au Club de Bruges. Cette victoire permet à l'Union de prendre de l'avance dans la course au titre.

Ça avait mal commencé pour l'Union avec l'annulation du but de Kevin Rodríguez pour une position d'hors-jeu. Bruges avait ouvert le score, mais les Bruxellois ont montré qu'ils avaient du répondant. Mateo Biondic a égalisé, puis Zeneli a donné la victoire en fin de match 2-1.

Bientôt champion ?

Ross Sykes a gardé la tête froide après la rencontre, relayé par Het Laatste Nieuws. "Est-ce que je sens le titre ? Pas encore. Il reste sept matchs à jouer. Rien n'est gagné. Un autre match important arrive mercredi. Nous savions que nous devions tout donner aujourd'hui. L'écart est minime."

En parlant d'écart, l'Union compte quatre points d'avance sur le Club de Bruges grâce à cette victoire. Un avantage que les Bruxellois devront défendre, alors qu'il reste sept matchs à jouer.

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Le calendrier s'annonce chargé : l'Union affrontera La Gantoise le 22 avril, avant de se déplacer quatre jours plus tard au Lotto Park pour le derby bruxellois face à Anderlecht.