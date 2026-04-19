"J'ai pas les mots" : le Club de Bruges lâche des points au pire moment

L'Union Saint-Gilloise bat le Club de Bruges 2-1 et creuse l'écart en tête des Champions' Play-Offs.

Malgré un coup de froid d'entrée de jeu, les Saint-Gillois ont montré qui était le patron. L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 face au Club de Bruges. Cette victoire permet aux bruxellois d'avoir quatre points d'avance.

Le but de Kevin Rodríguez a été annulé pour hors-jeu. Trois minutes plus tard, Brandon Mechele a marqué le 0-1 pour Bruges, puis Biondic a remis les compteurs à égalité. Un début de match qui allait dans tous les sens.

L'Union n’a pas laissé le doute s'installer. Plus agressive dans les duels et plus juste avec le ballon, elle a pris le dessus sur un Bruges. Zeneli, plus frais, a profité d'un bon service pour faire 2-1.

Bruges n'a plus le droit de perdre des points

Romeo Vermant s'est exprimé après la rencontre, relayé par Het Laatste Nieuws. "C'est très dur pour nous. J'ai pas les mots. Les matchs contre l'Union c'est du 50-50. Il y a peu de jeu et beaucoup de duels. Et au final, ça se joue sur des détails. C'est clair qu'on ne peut plus laisser filer des points."

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Un discours lucide qui résume la situation : l'Union Saint-Gilloise conforte son avance au classement, mais rien n'est joué. La fin de saison s'annonce serrée.