"L'Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots

Marc Degryse a livré son analyse de la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges (2-1). L'ancien Diable Rouge a salué la prestation bruxelloise.

Ce succès saint-gillois est mérité selon lui : "L’Union a largement mérité sa victoire dans ce choc face au Club. Dans ce type de rencontres, avec un football d’une intensité extrême, l’Union est tout simplement la meilleure équipe de Belgique. Le Club de Bruges a tenté de rivaliser dans ce combat, mais je pouvais déjà dire à l’avance que cela tournerait mal."

Hans Vanaken débutait sur le banc

Le Club de Bruges ne devait pas s'y prendre ainsi selon Marc Degryse : "Pour battre l’Union, il faut vraiment s’y prendre autrement. Avec un meilleur jeu de position, il faut sortir des duels par le jeu. Le Club aurait dû faire courir l’Union derrière le ballon. Seulement, le meilleur joueur pour faire cela était sur le banc. Ces derniers jours, on sentait que la hanche de Hans Vanaken n’était pas à 100 %, mais ne pas l’utiliser du tout…"

"Le milieu de terrain n’a jamais pris le dessus. Même Onyedika, pourtant un joueur solide dans les duels, n’y est pas parvenu", a-t-il souligné au micro de Het Laatste Nieuws. "Honnêtement, je ne comprends pas bien le choix de Vermant en pointe. Cela faisait combien de temps qu’il n’avait plus été titulaire ? Vermant a joué hier soir comme un défenseur. J’entends par là qu’il cherchait constamment le duel. Mais au moment de remiser ou de conserver le ballon, il le perdait à chaque fois."

L'ancien Diable Rouge a tenu à souligner le travail de la défense bruxelloise : "Il faut aussi souligner la solidité défensive de l’Union. Si l’on compare Vermant aux deux attaquants de l’Union… Rodriguez, mon homme du match, faisait un peu ce qu’il voulait. Il tenait Ordoñez à distance, conservait le ballon et libérait des espaces pour ses coéquipiers."