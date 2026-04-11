Suis Standard - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 11/04/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 2

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)
Photo: © photonews

Le Standard doit suivre le bon wagon en Europe Play-Offs, et doit pour ce faire s'imposer face à Westerlo, ce samedi soir. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C'est après avoir mis fin à sa série de trente matchs sans victoire en Europe Play-Offs que le Standard recevra Westerlo, ce samedi soir à Sclessin (18h15).

Une rencontre importante dans des Play-Offs 2 qui semblent déjà coupés en deux après la première journée. En cas de victoire, les Rouches pourraient coller le Racing Genk, mettre Westerlo à quatre points et tout le monde derrière.

La tâche ne sera cependant pas si simple face aux Campinois, en témoigne la dernière rencontre de la phase classique qui avait vu les deux équipes se quitter sur un pauvre 0-0 à Sclessin.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard sera privé de Matthieu Epolo, légèrement blessé au doigt, ainsi que de Marlon Fossey, Steeven Assengue, Ibrahim Karamoko et Teddy Teuma.


Dans un stade de Sclessin qui ne devrait pas dépasser les 10.000 spectateurs, le Standard devra aligner une deuxième victoire de rang, et un huitième match consécutif sans défaite. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - Westerlo

Standard gagne
Partage
Westerlo gagne
Standard Standard gagne Partage Westerlo Westerlo gagne
65.06% 22.89% 12.05%
Les plus populaires
2-1
(87x)		 2-0
(41x)		 1-1
(38x)

Comparatif Standard - Westerlo

Classement

2
3

Points

23
23

Gagner

1
1

Buts inscrits

3
2

Buts reçus

1
0

Cartes jaunes

0
2

face-à-face remportés

25
11
10
22/03 18:30 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
21/09 16:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
24/05 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
19/04 20:45 Standard Standard 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 18:30 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
28/09 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
20/04 18:15 Westerlo Westerlo 3-3 Standard Standard
16/02 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Standard Standard
22/09 20:45 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
20/05 18:15 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
13/05 20:45 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
04/03 20:45 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
13/08 16:00 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
31/07 14:30 Westerlo Westerlo 2-2 Standard Standard
14/02 18:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
17/10 18:00 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
18/01 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
10/09 20:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
21/05 20:30 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
29/01 20:00 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
06/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
14/02 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
17/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
16/10 19:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
24/09 20:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
06/05 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
02/12 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
10/04 19:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
06/11 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
04/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
21/03 19:00 Standard Standard 1-3 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
18/10 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
16/10 20:00 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
18/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-4 Standard Standard
22/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Standard Standard
23/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
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Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Louvain OH Louvain
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