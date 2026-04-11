Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard doit suivre le bon wagon en Europe Play-Offs, et doit pour ce faire s'imposer face à Westerlo, ce samedi soir. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

C'est après avoir mis fin à sa série de trente matchs sans victoire en Europe Play-Offs que le Standard recevra Westerlo, ce samedi soir à Sclessin (18h15).

Une rencontre importante dans des Play-Offs 2 qui semblent déjà coupés en deux après la première journée. En cas de victoire, les Rouches pourraient coller le Racing Genk, mettre Westerlo à quatre points et tout le monde derrière.

La tâche ne sera cependant pas si simple face aux Campinois, en témoigne la dernière rencontre de la phase classique qui avait vu les deux équipes se quitter sur un pauvre 0-0 à Sclessin.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard sera privé de Matthieu Epolo, légèrement blessé au doigt, ainsi que de Marlon Fossey, Steeven Assengue, Ibrahim Karamoko et Teddy Teuma.



Dans un stade de Sclessin qui ne devrait pas dépasser les 10.000 spectateurs, le Standard devra aligner une deuxième victoire de rang, et un huitième match consécutif sans défaite. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.