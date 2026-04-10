Revenu du Congo mais pas dans les buts du Standard ce week-end : nouveau contretemps pour Matthieu Epolo

Matthieu Epolo est enfin revenu au Standard cette semaine. Mais il ne défendra pas les buts rouches contre Westerlo.

Le Standard n'a eu que trop de temps pour regretter l'absence prolongée de Matthieu Epolo, retenu, comme tout le noyau des Léopard, au pays pour fêter la qualification historique pour la Coupe du Monde.

La situation, déplorée par les nombreux clubs concernés, a pris fin cette semaine. Les internationaux congolais ont été libérés et sont revenus en Europe, Epolo a ainsi fait son retour en bords de Meuse avec des souvenirs pleins la tête.

Lucas Pirard encore titulaire contre Westerlo

Malgré les sourires, Epolo ne pourra pas reprendre sa place entre les perches ce week-end. Comme l'écrit SudInfo, le gardien de 21 ans s'est blessé à la main, il est donc forfait pour la rencontre.

Lucas Pirard conservera sa place dans les buts, comme contre Louvain. Avant le dernier match de la phase classique, il avait également vécu sept titularisations de rang suite à l'entorse à la cheville d'Epolo.

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Autant dire qu'il se donnera corps et âme pour décrocher sa cinquième clean sheet en onze matchs cette saison face à Westerlo (qui avait vu le penalty de Doğucan Haspolat détourné par Epolo lors du dernier match de la phase classique).