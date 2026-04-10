"Les joueurs surestiment l'importance d'être titulaire" : Vincent Euvrard insiste sur le collectif

Qui débute, qui termine les matchs du Standard ? Vincent Euvrard n'en fait pas grand cas. Le coach des Rouches l'a clairement expliqué en conférence de presse ce vendredi.

Le Standard a souvent connu des difficultés devant le but cette saison, et ce alors qu'on pensait le club paré au poste d'attaquant de pointe. Mais entre Dennis Ayensa, Thomas Henry, Timothé Nkada et même maintenant Bernard Nguene, il y a du monde en pointe pour un seul poste dans le 3-4-3 de Vincent Euvrard, qui n'a pas de problème à gérer ça.

"Je ne gère rien, je fais des choix et par rapport à ces choix, on espère que ça fasse travailler les égos. On espère que chaque joueur maximise son potentiel pour l'équipe", explique le coach du Standard en conférence de presse.

Dennis Ayensa, le bon exemple selon Vincent Euvrard

Pour Euvrard, qui commence n'a pas tant d'importance que qui joue son rôle et se donne à fond. "Parfois, les joueurs surestiment l'importance d'être dans le onze et sous-estiment l'importance de monter au jeu", estime-t-il. "La semaine passée en est la preuve".

En une demi-heure, Dennis Ayensa, surgi du banc, a en effet inscrit deux buts. "Dennis est dans l'équipe de la semaine alors qu'il a débuté sur le banc. En 30 minutes, tu peux rentrer, faire la différence et être l'homme du match", pointe Vincent Euvrard. "C'est important que les joueurs comprennent la perspective de l'équipe et fassent le nécessaire pour rester sur le terrain pendant 90 minutes samedi".

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Après l'avoir emporté à OHL, le Standard va cependant devoir confirmer devant ce public qui n'a plus vu de victoire en Playoffs depuis si longtemps. "Nous avons parfois eu des hauts et des bas, mais ces dernières semaines, nous avons marqué trois fois dans le dernier quart d'heure. Nous ne l'avions jamais fait. Nous avons gagné après avoir été mené ; nous ne l'avions jamais fait". Il y a donc un sérieux mieux en bord de Meuse.