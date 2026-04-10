Gustav Mortensen, sa première grande interview au Standard : "Tout est allé très vite pour moi"

Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Lyngby, en D2 danoise, Gustav Mortensen s'est déjà imposé sur le côté gauche du Standard. Premier long entretien avec le défenseur de 22 ans avant la réception de Westerlo dans le cadre de la deuxième journée des Europe Play-Offs.

Gustav, quel est le sentiment après la victoire à Louvain et avant cette réception de Westerlo ?

Il est bon. Nous avons réalisé une bonne semaine d'entraînement et nous sommes prêts pour ce match.

Vous avez compris ce système des Play-Offs ?

Oui, il est un peu différent du système danois, mais je l'ai compris et l'ambition claire est de terminer à la septième place.

Le match à Louvain était votre dixième titularisation, votre onzième apparition. Comment vous sentez-vous dans cette équipe ?



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Je me sens de mieux en mieux intégré dans l'équipe et dans le club. Je suis arrivé il y a trois mois et tout a été très vite pour moi. J'ai pris le temps de m'adapter au club et à sa manière de jouer, mais je me sens de plus en plus en confiance.

Les débuts n'ont pourtant pas été de tout repos, avec le choc wallon, la gifle face à Gand, puis Anderlecht, Bruges, l'Union...

C'est clair, mais j'ai essayé de prendre les matchs les uns après les autres. Quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était directement une série de gros matchs, mais c'était parfait pour se mettre directement dans le bain.

Après ce match contre Gand et cet après-match avec les Ultras dans le vestiaire, vous ne vous êtes pas dits que vous aviez fait le mauvais choix ?

Non, je savais que la culture des supporters était différente. J'étais un peu choqué ce jour-là, mais les supporters veulent gagner et on le veut autant qu'eux. C'est un événement du passé, c'est tout.

En parlant de choix, vous auriez pu jouer ce prochain match dans le camp d'en face, puisque Westerlo vous voulait aussi...

Oui, mais c'est au Standard que je voulais venir. C'est un très grand club en Belgique.

Qu'est-ce qu'il faudra faire pour, cette fois, battre Westerlo ?

On devra être solides défensivement et créer beaucoup d'occasions. Suivre notre plan, être bons avec le ballon et concrétiser nos occasions. C'est quoi notre plan ? Je ne sais pas, je vais le découvrir demain (rires).

Au Standard, vous vous êtes bien intégré sur le côté gauche, que vous occupez avec Rafiki Saïd. Comment est votre relation sur le terrain ?

Il est un joueur très technique, avec des qualités incroyables. Quand il va en un contre un, j'essaye de l'accompagner pour lui créer de l'espace, ou récupérer le ballon et centrer. Pour moi, nous allons dans la bonne direction et nous continuons de travailler.

Sauf blessure, vous serez titulaire lors des neuf derniers matchs de la saison, d'autant qu'Alexandro (Calut) et Boli (Bolingoli) ont quitté le noyau A. Vous attendez-vous à plus de concurrence la saison prochaine, avec un transfert ?

J'aime quand il y a de la concurrence. Si un autre joueur arrive, je vais faire le maximum pour être sûr que je puisse jouer. C'est le principal pour moi. C'est aussi bien quand quelqu'un te pousse encore plus à te dépasser.

Vous jouiez dans une défense à 4 dans votre club au Danemark, dans une défense à 5 ici au Standard. Cela implique-t-il de gros changements pour vous ?

J'ai aussi joué dans une défense à 5 avec l'équipe nationale espoirs. Pour moi, ce n'est pas un problème de jouer à 4 ou à 5. Je suis un joueur qui effectue beaucoup de courses, surtout à haute intensité, et ce système me permet de le faire.

La vie à Liège, vous appréciez ?

C'est un peu différent de ce que j'ai connu, notamment au niveau de la langue. Mais la météo est meilleure qu'au Danemark, donc c'est bien. J'aime la ville ainsi que le centre d'entraînement.

Vous avez déjà eu le temps de visiter quelques villes en Belgique ?

Je suis allé à Bruxelles, à Anvers et à Maastricht, aux Pays-Bas. Ce sont de très jolies villes. Charleroi ? Non, là, je ne veux pas y mettre les pieds (rires).

Pour finir, quelle note vous donnez-vous depuis votre arrivée au Standard ?

J'ai toujours envie de dire que je peux donner plus. Je vais peut-être me donner un 6/10, parce qu'il y a encore de la place pour de l'amélioration. Évidemment, j'attends avec impatience mon premier but ou ma première passe décisive.