Le succès à Louvain n'a rien changé : Sclessin sonnera creux, une nouvelle fois, en Europe Play-Offs

Si Sclessin recensait la troisième plus grande affluence de la phase classique, cela ne sera pas le cas pour les Europe Play-Offs. Malgré le succès prometteur à OHL, seuls un peu plus de 7.000 mini-abonnements ont été vendus.

Avec un pic à 25.217 lors du Clasico remporté face au Sporting d'Anderlecht début février, le stade de Sclessin a accueilli une moyenne de 18.692 spectateurs durant la phase classique, selon les chiffres du média spécialisé Transfermarkt.

Cela en fait la troisième plus forte affluence du championnat, derrière le Club de Bruges (22.917) et le Sporting d'Anderlecht (20.473), malgré des joueurs qui ont soufflé le chaud et le froid sur le terrain et des Champions Play-Offs une nouvelle fois manqués.

Le Standard jouera donc, une nouvelle fois, les Europe Play-Offs, et ceux-ci ne seront pas gratuits pour les abonnés de la phase classique, comme c'est le cas dans d'autres clubs et comme cela avait été espéré par certains supporters du club du bord de Meuse.

Sclessin sonnera vide durant les Europe Play-Offs

Une déception pour les pensionnaires de Sclessin qui, comme on pouvait s'y attendre, ne répondront pas présents en aussi grand nombre que durant les trente premières journées pour soutenir leurs couleurs.



En effet, alors que le Standard recevra Westerlo ce samedi soir pour son premier match à domicile en Europe Play-Offs, seuls un peu plus de 7.000 mini-abonnements ont été vendus. Plusieurs supporters achèteront des billets uniques, mais le stade de Sclessin risque encore, comme les saisons précédentes, de sonner particulièrement creux pour les derniers matchs de la saison... sauf si, cette fois, une vraie bagarre pour le barrage européen a lieu.