Interview Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
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Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant"
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Il y aura presque assurément moins de 10.000 supporters du Standard dans les travées de Sclessin, ce samedi soir contre Westerlo. Une situation qui déçoit quelque peu les Rouches, mais que comprend Vincent Euvrard, au vu des résultats des dernières années.

Ce n'est pas dans une ambiance des grands soirs que le Standard recevra Westerlo, ce samedi soir dans le cadre de la deuxième journée des Europe Play-Offs (18h15). En effet, seuls un peu plus de 7.000 supporters ont pris leur mini-abonnement pour garnir un stade de Sclessin qui ne le sera donc pas lors des cinq derniers matchs à domicile. Une situation que regrette, mais comprend Vincent Euvrard, qui s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi.

"C'est à nous de produire un football assez excitant pour que les gens viennent nous voir. Que les gens soient moins chauds que les années précédentes pour les Europe Play-Offs, je peux le comprendre. Mais la semaine dernière, il y avait zéro de nos supporters dans le stade et ce match a montré qu'on n'avait pas besoin d'eux pour produire du beau jeu, même si c'est 1000x plus agréable quand ils sont là."

"Ce qu'on veut, c'est faire vibrer Sclessin comme contre l'Union, ou Anderlecht à domicile. Mais pour remplir le stade, il faut aller chercher de grandes performances préalables", a déclaré le T1 des Rouches, qui sait que les dernières années ont peut-être causé trop de maux à des supporters qui ne veulent plus s'investir pour aller voir, se disent-ils, une nouvelle série de matchs sans victoire et un fond de jeu bancal.

Les Play-Offs 2 ne déchaînent pas les passions à Sclessin

"J'ai vu la statistique selon laquelle le Standard est la moins bonne équipe à domicile des cinq dernières saisons. Ici, c'est contre les quatre derniers, où l'on n'a pas gagné, que la différence s'est faite, mais c'est une statistique inconcevable quand on a un tel public, un tel stade et une telle ambiance."

De son côté, Gustav Mortensen a déjà connu l'une ou l'autre belle ambiance à Sclessin depuis son arrivée au mois de janvier, mais aurait aussi préféré un stade proche du sold-out pour les Europe Play-Offs.

Lire aussi… Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo

"On verra le nombre qu'ils seront demain. On voulait le top 6, nous sommes en Play-Offs 2, mais notre objectif est d'aller chercher cette septième place et on espère qu'ils seront autant que possible pour nous soutenir. On joue mieux quand on a un maximum de supporters derrière nous", a assuré le latéral gauche danois.

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