Interview Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
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Epolo absent, Fossey proche du retour : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Westerlo
Photo: © photonews

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Revenu de Kinshasa, Matthieu Epolo s'est blessé à l'entraînement et ne sera pas en mesure de tenir son rang ce week-end. Ibrahim Karamoko, victime d'un début de pubalgie, sera aussi absent, tandis que Marlon Fossey et Steeven Assengue pourraient être de retour la semaine prochaine.

C'est un nouveau contretemps qu'a dû confirmer Vincent Euvrard, ce vendredi en conférence de presse, un peu plus de 24 heures avant la réception de Westerlo dans le cadre de la deuxième journée des Europe Play-Offs.

En effet, tout juste revenu de Kinshasa où il célébrait la qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du monde, Matthieu Epolo s'est blessé à la main lors d'un entraînement à l'académie et ne sera pas en mesure de tenir sa place.

"C'est une petite blessure au doigt arrivée sur une prise de balle lors d'un de ses premiers entraînements après son retour. Ce n'est pas trop grave, mais il ne sera pas disponible pour ce match et devrait être de retour en milieu de semaine prochaine."

Blessure mineure pour Epolo, Fossey et Assengue attendus la semaine prochaine

Pour le reste, pas d'autres blessures à déplorer, et même plutôt de bonnes nouvelles : si cette réception de Westerlo arrive encore un peu tôt pour eux, Marlon Fossey et Steeven Assengue sont proches du retour et s'entraînent partiellement avec le groupe. Ils pourraient faire partie du groupe pour le déplacement à Charleroi.

Lire aussi… Sclessin presque vide en Europe Play-Offs ? "C'est à nous de remplir le stade avec un football assez excitant"
Vincent Euvrard sera également privé de Teddy Teuma, qui en a encore pour quelques semaines, et d'Ibrahim Karamoko, pour qui le staff médical a demandé une semaine de repos à cause d'un début de pubalgie. Le Français devrait également faire son retour pour le déplacement à Charleroi.

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