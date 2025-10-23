📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ludovit Reis s'est blessé à l'épaule au début du mois. Entre-temps, il a été opéré et peut désormais entamer sa rééducation.

Ludovit Reis n’a pas encore vraiment profité de son transfert au Club de Bruges. Tout avait pourtant bien commencé pour lui, avec la victoire en Supercoupe contre l’Union SG. Mais la deuxième fois qu’il a croisé les Bruxellois, tout a mal tourné.

Début octobre, Reis est monté au jeu contre l’Union, mais il n’aura fallu que cinq minutes avant qu’il ne doive, blessé, quitter le terrain. Le milieu de terrain est mal retombé et s’est blessé à l’épaule.

La rééducation peut commencer pour Ludovit Reis

Le Néerlandais avait déjà dû manquer plusieurs matchs auparavant en raison d’une blessure. Et juste au moment où il semblait retrouver sa chance, une nouvelle blessure est venue le stopper.

Il est vite devenu évident que cette blessure n’était pas anodine. Ludovit Reis a dû être opéré, et l’intervention s’est déroulée avec succès. Le Club de Bruges l’a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux.

On ignore encore quand le Néerlandais pourra refouler les terrains. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il ne rejouera plus en 2025. Le club espère pouvoir à nouveau compter sur lui après le Nouvel An.