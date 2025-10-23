Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

Le Bayern Munich poursuit sa domination en Ligue des champions et s'est facilement imposé 4-0 face au Club de Bruges. Après la rencontre, Vincent Kompany a salué le travail de Nicky Hayen.

Le Bayern Munich a remporté ses trois premiers matchs de Ligue des champions. L’équipe allemande s’est imposée 4-0 à domicile contre le Club de Bruges.

La rencontre entre les deux entraîneurs belges a été agréable à suivre. Nicky Hayen et Vincent Kompany s’étaient mutuellement complimentés avant le match, et ça n’a pas changé après le coup de sifflet final.

Vincent Kompany plein d’éloges pour Nicky Hayen

"Je trouve le parcours de Nicky plus spécial et plus inspirant que le mien", a déclaré Kompany dans Het Laatste Nieuws. "Il a été entraîneur au pays de Galles, à Waasland-Beveren… et d’autres endroits. Il a dû cumuler avec un autre travail."

"Aujourd’hui, il est là, en Ligue des champions. La façon dont il dirige son équipe, avec autant d’intelligence, est une source d’inspiration", a poursuivi l’entraîneur belge, qui a signé sa douzième victoire consécutive cette saison.

Des chiffres impressionnants, mais Kompany garde la tête froide. "Au Bayern, la barre est placée plus haut. Qu’il me voie comme une source d’inspiration, ce n’est pas quelque chose sur lequel je peux m’attarder", a conclu Kompany.