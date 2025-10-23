"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

Harry Kane s'est exprimé à propos d'une éventuelle prolongation de contrat au Bayern, mais a également réagi à la prolongation de Vincent Kompany jusqu'en 2029.

Rien ne presse, explique le joueur : "Les discussions n’auront pas lieu le mois prochain, mais peut-être au début de la nouvelle année. Nous en parlerons à ce moment-là. Nous sommes dans une bonne position, je me sens bien. Il n’y a pas d’urgence. Je ne le suis pas, et je ne pense pas que le club le soit non plus."

Pour rappel, des rumeurs concernant un éventuel retour en Premier League l’été prochain étaient sorties dans la presse ces dernières semaines. Son contrat avec les Munichois est encore valable jusqu’en juin 2027. Le joueur semble ouvert à un retour en Angleterre dans le futur, mais semble pour le moment épanoui au Bayern. "Quand les discussions commenceront, nous verrons ce qu’il se passera", souligne-t-il.

La prolongation de Vincent Kompany

Le buteur a également réagi à la prolongation de Vincent Kompany, son entraîneur : "Il fait partie intégrante du club et il est une raison majeure pour laquelle j’aime autant être ici."

"Cette prolongation est une excellente nouvelle. Vinnie est important, et c’est rassurant de savoir qu’il a désormais un contrat de longue durée", poursuit-il au micro de Bild.





Le Bayern pourrait enchaîner une 13e victoire en 13 matchs ce week-end. Samedi, les Bavarois se déplaceront à Mönchengladbach pour le compte de la huitième journée de Bundesliga.