Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

Ce mercredi en Ligue des champions, s'il y a bien un joueur qui s'est révélé aux yeux du grand public, c'est Lennart Karl. Pour sa première titularisation en Ligue des champions, l'ailier droit a inscrit un but et a été élu homme du match face à Bruges (4-0). De quoi ravir Vincent Kompany !

Lennart Karl, alors âgé de 17 ans et 242 jours, est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur à marquer pour le Bayern en Ligue des champions devant Jamal Musiala (17 ans et 363 jours). Cela fait déjà de nombreux mois qu'il s'entraîne avec les Bavarois, comme l'a souligné le coach belge en conférence de presse : "Lennart s’entraîne avec nous depuis 7 à 8 mois."

"Il s’est habitué à l’équipe et aux gars. C’est un danger devant le but, il l’est toujours à l’entraînement et il l’a aussi été lors des matchs amicaux," poursuit-il.

Vincent Kompany est évidemment ébloui par sa prestation : "Il a saisi sa chance aujourd’hui. Je ne mets pas de pression sur les jeunes joueurs et je n’attends pas d’eux qu’ils soient des éléments clés, mais je pense qu’il a réalisé une prestation solide aujourd’hui."

C’est un rêve qui devient réalité pour moi

Le joueur voit cette expérience comme un rêve devenu réalité : "J’ai eu des frissons en entendant l’hymne de la Ligue des champions. C’est un rêve qui devient réalité pour moi."





"Remporter le titre de Joueur du match à 17 ans, ça signifie énormément. Ma famille m’a déjà envoyé des messages. C’est une sensation incroyable," conclut-il.