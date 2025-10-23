"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

Après un bon départ en Ligue des champions, le Club de Bruges a lourdement chuté face au Bayern Munich 4-0. Deuxième défaite consécutive en Europe.

L’aventure du Club de Bruges en Ligue des champions s’est brutalement compliquée. Après un beau succès 4-1 contre Monaco, les Brugeois ont perdu 2-1 à Bergame avant de s’incliner lourdement 4-0 à Munich face au Bayern de Vincent Kompany.

L’ancien joueur d’Anderlecht, Guillaume Gillet, désormais consultant pour la RTBF, n’a pas raté les Brugeois. "C’était une balade. Sorry pour les Brugeois. Mais il faut se rendre à l’évidence, c’était un match très compliqué. Heureusement que les Allemands ont eu le bon goût de freiner en deuxième mi-temps, sinon ça aurait pu être pire", a-t-il lancé.

La soirée avait bien commencé, avant qu’un but rapide du Bayern ne vienne couper les jambes des Belges. À partir de là, le rouleau compresseur allemand s’est mis en marche.

Le consultant a pointé du doigt une faiblesse de l'effectif de Nicky Hayen. "Bruges a souffert sur les côtés, avec Olise et Diaz souvent en un contre un. Forbes et Tzolis n’ont pas aidé leurs latéraux. Quand on utilise Forbes dans ce type de match, c’est pour faire mal sur des reconversions rapides", a-t-il ajouté.





Cette gifle doit servir de leçon aux Brugeois. L’intensité, la rigueur et l’expérience manquent pour rivaliser avec les plus grands d'Europe.