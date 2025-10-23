"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

Le Bayern de Vincent Kompany n'a fait qu'une bouchée du Club de Bruges ce mercredi (4-0). L'entraîneur belge a analysé la rencontre maîtrisée de bout en bout par les Bavarois.

Vincent Kompany est satisfait de la prestation de ses hommes, mais émet tout de même une légère critique : "C’était une bonne performance. Nous aurions peut-être pu marquer encore plus de buts, mais nous n’avons pas encaissé et nous avons dans l’ensemble réalisé un très bon match à domicile."

"En plus, certains jeunes joueurs ont montré qu’ils pouvaient nous aider cette saison – c’était important et une belle prestation de toute l’équipe", poursuit-il, selon les propos partagés sur le site web du Bayern.

Le PSG et ensuite Arsenal

Les deux prochains adversaires des Munichois en Ligue des champions seront d’un tout autre calibre. Il y aura d’abord le PSG le 4 novembre, puis Arsenal le 26.

Évidemment, l’objectif sera la victoire : "Concernant les prochains matchs – avec le PSG et Arsenal, ce sont évidemment de grands adversaires. Mais nous voulons gagner chaque match. Le chemin vers le tour suivant n’est pas facile, nous le savons."





"Maintenant, il s’agit de continuer à prendre des points – en championnat, en coupe et en Ligue des champions. Le vainqueur de la Ligue des champions ne sera pas décidé maintenant. Pour nous, l’essentiel, c’est de nous qualifier – c’est notre mission", conclut le coach. Le Bayern de Vincent Kompany réalise un début de saison grandiose, avec 12 victoires en 12 matchs.