Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Le Club de Bruges a reçu une leçon de football face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Une soirée douloureuse, mais logique à cause de l'écart entre les deux équipes.

L’effectif du Bayern Munich vaut près d’un milliard d’euros. Rien que Lennart Karl, 17 ans, qui a martyrisé la défense du Club de Bruges sur son aile, est estimé à 20 millions. Michael Olise, l’un des meilleurs joueurs du club, pèse 130 millions.

Avec ses 194 millions d’euros de valeur marchande, le Club de Bruges domine largement la Belgique, mais la comparaison avec le Bayern n’a tout pas lieu d’être.

Une intelligence de jeu exceptionnelle

Vincent Kompany a transformé le Bayern en une machine parfaitement huilée, selon les principes qu’il voulait appliquer à Anderlecht, mais avec des joueurs d’un tout autre niveau. L’intelligence de jeu de son effectif est hors du commun. Chaque joueur sait quand et comment compenser un coéquipier, se replacer, ou attaquer l’espace. Une synchronisation presque parfaite, qui rappelle par moments le grand Barcelone de Pep Guardiola, son ancien mentor.

Même le RB Leipzig, deuxième du championnat, a pris une correction de 6-0 à l’Allianz Arena.





Instiller la peur comme à Anderlecht

Kompany veut que son équipe inspire la crainte avant le coup d’envoi. Il demande à ses joueurs de ne jamais relâcher la pression, quel que soit l’adversaire. Un état d’esprit hérité de ses années à Anderlecht, où les équipes adverses tremblaient dès que le bus mauve arrivait au stade.

Avec douze victoires consécutives, 44 buts marqués et 9 encaissés, Kompany a imposé sa marque. La Bundesliga n’est qu’une formalité : son objectif, c’est l’Europe. En Ligue des champions, il veut que les autres s’adaptent à lui.

Tous ceux qui ont joué sous ses ordres le disent : il anticipe les moindres mouvements adverses et sait comment exploiter les espaces. Prendre une leçon face à ce Bayern-là n’a rien de honteux pour le Club de Bruges.