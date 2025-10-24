"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

Le Club de Bruges s'est incliné 4-0 ce mercredi face au Bayern Munich en Ligue des champions. Selon Hein Vanhaezebrouck, les Blauw en Zwart ont montré trop de respect envers le géant allemand, même s'il estime que cette défaite était en quelque sorte attendue.

Le Club de Bruges a subi, mercredi soir, une défaite logique face au Bayern Munich lors de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le score final : 4-0 à l’Allianz Arena.

Au micro du Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck est revenu sur la rencontre. Il a toutefois tenu à souligner que les Blauw en Zwart ne devaient pas trop se formaliser de cette défaite : "Au final, c’était quelque part attendu," a-t-il déclaré.

Hein Vanhaezebrouck estime que le Club de Bruges a montré trop de respect envers le Bayern Munich

Hein Vanhaezebrouck a relevé un problème à Bruges qui, selon lui, n’avait rien à voir avec la tactique : les joueurs ont fait preuve de trop de respect. "Le meilleur exemple, c’est Stanković, qui a commis une petite erreur sur Kane."

"Il a voulu s’excuser et lui serrer la main, mais entre-temps, Kane avait déjà joué le coup franc. C’est vraiment le signe d’un excès de respect," poursuit Hein Vanhaezebrouck, qui, sur le plan sportif, n’a toutefois pas grand-chose à reprocher à la prestation du milieu de terrain.





"Attention, Stanković a, pour le reste, réalisé un match correct. Je trouve que c’est un bon transfert et qu’il a clairement le niveau pour jouer en Ligue des Champions. Mais le Club a montré trop de respect," conclut l’ancien entraîneur.