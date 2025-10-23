"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

Après le 4-0 infligé au Club de Bruges, Vincent Kompany a encensé Hans Vanaken, qu'il considère comme "un artiste du football" capable de jouer en Bundesliga.

Le Club de Bruges n’a pas réussi à créer l’exploit sur la pelouse du Bayern Munich, malgré de bonnes intentions. Les Brugeois ont subi la loi du plus fort et se sont inclinés 4-0 à l’Allianz Arena.

Malgré cette lourde défaite, Nicky Hayen a laissé une bonne impression à Vincent Kompany. Le coach belge du Bayern l’a reconnu après la rencontre, tout en adressant quelques mots au capitaine brugeois Hans Vanaken.

Vincent Kompany fan d'Hans Vanaken

"Je suis un grand fan d'Hans", a confié Kompany selon Het Laatste Nieuws. "J’ai dit que c’est un garçon remarquable. En seconde période, il a réussi à ramener Bruges un peu dans le match, en se repositionnant différemment et en ralentissant le rythme."

Admiratif du beau jeu, Kompany a poursuivi : "C’est un excellent joueur. Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga. Mais il a choisi de rester en Belgique, et c’est tout à son honneur. Il continue à avoir un vrai impact avec Bruges."

"Je suis un grand fan de son intelligence de jeu", a conclu le coach du Bayern. "Je suis heureux de le revoir, qu’il joue à Bruges ou ailleurs. C’est un artiste du football pour la compétition belge."

