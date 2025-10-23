"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La prolongation de contrat de Vincent Kompany au Bayern jusqu'en juin 2029 est arrivée par surprise. Aucune rumeur ne circulait avant l'annonce officielle concernant cette prolongation. Le CEO Jan-Christian Dreesen revient sur cette information qui a été gardée bien secrète.

"D’habitude, il y a plein de fuites. Cette fois, rien n’a filtré. En plus du fait qu’il s’agissait de la prolongation la plus importante que nous pouvions faire avec l’employé le plus important du club."

"Nous étions aussi ravis que cela n’ait pas été rendu public avant," explique-t-il au micro de DAZN Allemagne. Dans le monde du football actuel, il est de plus en plus rare que de telles officialisations ne soient pas annoncées par des journalistes avant.

Nous n’avons pas négocié très longtemps

Les négociations n'ont pas traîné en longueur : "Nous n’avons pas négocié très longtemps. Les deux parties étaient désireuses de poursuivre le chemin que nous avons commencé ensemble et de construire quelque chose sur le long terme."

Cette rapidité dans les discussions a certainement joué quant à la non-fuite de l'information. Vincent Kompany est épanoui au Bayern et n’envisage visiblement donc pas d'autres projets pour le moment.

Certaines sources en Allemagne affirment que le club allemand voulait absolument prolonger l'ancien Diable Rouge afin de le couvrir au cas où Manchester City viendrait toquer à la porte pour en faire le remplaçant de Pep Guardiola. De toute façon, même s'il est au club depuis de nombreuses années, le tacticien espagnol est encore sous contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2027.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

12:00
Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

18:20
📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

18:00
🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

22:40
Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

08:00
🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

22:20
"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

11:00
Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ? Analyse

Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ?

22:00
Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

17:20
"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

14:00
Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

13:30
"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

21:40
Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

12:40
"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

21:20
Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

20:49
Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

11:30
Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

16:00
1
Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

20:30
🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

20:00
OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

19:40
Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

19:00
"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

19:20
"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

10:00
OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

18:40
Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs" Interview

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

17:40
Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

17:00
Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

16:30
Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

15:30
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

14:40
"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

15:00
"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

14:20
🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

12:20
Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

13:00
Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

10:30
Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

09:00
Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 4-0 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-5 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved