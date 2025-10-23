"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

La prolongation de contrat de Vincent Kompany au Bayern jusqu'en juin 2029 est arrivée par surprise. Aucune rumeur ne circulait avant l'annonce officielle concernant cette prolongation. Le CEO Jan-Christian Dreesen revient sur cette information qui a été gardée bien secrète.

"D’habitude, il y a plein de fuites. Cette fois, rien n’a filtré. En plus du fait qu’il s’agissait de la prolongation la plus importante que nous pouvions faire avec l’employé le plus important du club."

"Nous étions aussi ravis que cela n’ait pas été rendu public avant," explique-t-il au micro de DAZN Allemagne. Dans le monde du football actuel, il est de plus en plus rare que de telles officialisations ne soient pas annoncées par des journalistes avant.

Nous n’avons pas négocié très longtemps

Les négociations n'ont pas traîné en longueur : "Nous n’avons pas négocié très longtemps. Les deux parties étaient désireuses de poursuivre le chemin que nous avons commencé ensemble et de construire quelque chose sur le long terme."

Cette rapidité dans les discussions a certainement joué quant à la non-fuite de l'information. Vincent Kompany est épanoui au Bayern et n’envisage visiblement donc pas d'autres projets pour le moment.





Certaines sources en Allemagne affirment que le club allemand voulait absolument prolonger l'ancien Diable Rouge afin de le couvrir au cas où Manchester City viendrait toquer à la porte pour en faire le remplaçant de Pep Guardiola. De toute façon, même s'il est au club depuis de nombreuses années, le tacticien espagnol est encore sous contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2027.