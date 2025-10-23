Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La presse allemande salue la maîtrise totale du Bayern face au Club de Bruges et le calme affiché par Vincent Kompany sur le banc.

Le Bayern Munich n’a pas eu à forcer mercredi soir face au Club de Bruges. Le 'Rekordmeister' a vite pris l’avantage et maîtrisé la rencontre du début à la fin.

Le journal allemand Die Welt a insisté sur la sérénité de Vincent Kompany. "Sur le bord du terrain, Kompany savourait la prestation de son équipe contre un club belge, un détail important pour l’ancien joueur et entraîneur d’Anderlecht, le grand rival du Club de Bruges."

Le Club de Bruges n'a rien montré

Pour Die Welt, Bruges n’a été qu’un simple sparring-partner. Un adversaire avec qui tu t’amuses, en quelque sorte.

Même constat du côté de Sportschau, qui a salué le sérieux et la rigueur du Bayern. "Tresoldi a tenté quelques percées, mais Bruges a eu très peu d’espaces. Juste avant la pause, Tzolis a eu une première occasion avec un tir, mais Neuer a sorti un bel arrêt."

Kicker a noté les quelques sauvetages du côté brugeois. "Jackers et Spileers ont maintenu leur équipe 'en vie'. En fin de rencontre, Jackers a sauvé Bruges à plusieurs reprises sur des tentatives d’Olise et de Jackson."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Bayern Munich

Plus de news

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

12:40
"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

12:00
"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

11:00
"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

10:00
Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

08:00
Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

13:00
🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

12:20
Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

10:30
Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

09:00
Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

09:30
Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

08:30
"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

07:43
"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

07:20
1
Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

07:00
Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

06:30
Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

23:10
Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

22:20
1
La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

22:00
Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

21:40
Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

21:00
Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

21:20
L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

18:40
🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

18:20
Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

18:00
"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

16:00
1
"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

17:30
Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

20:40
Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

22/10
"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

20:20
1
Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

19:30
Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

13:40
1
Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

20:02
De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

19:00
Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

22/10
"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

17:00
D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

22/10

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 4-0 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-5 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved