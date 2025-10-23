Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

La presse allemande salue la maîtrise totale du Bayern face au Club de Bruges et le calme affiché par Vincent Kompany sur le banc.

Le Bayern Munich n’a pas eu à forcer mercredi soir face au Club de Bruges. Le 'Rekordmeister' a vite pris l’avantage et maîtrisé la rencontre du début à la fin.

Le journal allemand Die Welt a insisté sur la sérénité de Vincent Kompany. "Sur le bord du terrain, Kompany savourait la prestation de son équipe contre un club belge, un détail important pour l’ancien joueur et entraîneur d’Anderlecht, le grand rival du Club de Bruges."

Le Club de Bruges n'a rien montré

Pour Die Welt, Bruges n’a été qu’un simple sparring-partner. Un adversaire avec qui tu t’amuses, en quelque sorte.

Même constat du côté de Sportschau, qui a salué le sérieux et la rigueur du Bayern. "Tresoldi a tenté quelques percées, mais Bruges a eu très peu d’espaces. Juste avant la pause, Tzolis a eu une première occasion avec un tir, mais Neuer a sorti un bel arrêt."





Kicker a noté les quelques sauvetages du côté brugeois. "Jackers et Spileers ont maintenu leur équipe 'en vie'. En fin de rencontre, Jackers a sauvé Bruges à plusieurs reprises sur des tentatives d’Olise et de Jackson."