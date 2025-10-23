Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Victime d'une terrible blessure lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, Jamal Musiala a fait son retour à l'entraînement ce jeudi.

Le milieu offensif allemand a couru et a réalisé plusieurs exercices avec le préparateur physique du Bayern, Simon Martinello, explique le Bild. La séance a été courte pour lui : après seulement 25 minutes, elle avait déjà pris fin.

Il a même un petit peu joué avec le ballon avec Serge Gnabry, blessé aux adducteurs, qui s’entraînait également individuellement. "Petit à petit. Je suis heureux d’être de retour sur le terrain", a déclaré le joueur dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du Bayern.

𝙏𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚! 🤩@JamalMusiala war heute erstmals wieder draußen auf dem Platz! 🙌 pic.twitter.com/Cm11YGwdRS — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2025

Même si le Bayern se porte bien sans lui pour le moment, avec 12 victoires en 12 matchs toutes compétitions confondues, son retour sera important pour les Bavarois. Il sera évidemment un pion essentiel de Vincent Kompany une fois officiellement de retour à la compétition.





Ça va prendre encore un peu de temps

Le directeur sportif, Christoph Freund, s’est exprimé au micro de Bild à propos d'un retour : "Ça va prendre encore un peu de temps. Mais les choses avancent, c’est positif."

"Il peut à nouveau poser tout son poids sur son pied. C’est en bonne voie, mais cela prendra encore un peu de temps", conclut-il.