Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer a eu du mal à encaisser la défaite 4-0 du Club de Bruges face au Bayern Munich. Le Néerlandais a été impressionné par le géant allemand, mais a trouvé difficile de perdre sur un tel score. Même échanger son maillot, il n'en avait pas envie.

Le Club de Bruges s’est incliné 4-0 face au Bayern Munich ce mercredi. Ce n’est évidemment jamais agréable de perdre sur un tel score, mais face à l’équipe de Vincent Kompany, ce n’est pas une honte non plus.

Le résultat est logique, même si le score aurait pu être encore plus lourd. Bjorn Meijer avait malgré tout du mal à digérer la défaite. "Nous avons été largement battus", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

Bjorn Meijer impressionné par le Bayern

"C’est dommage. Oui, c’est un peu frustrant. Je ne trouve pas que ce soit une humiliation, mais ils étaient simplement meilleurs. Seules les cinq premières minutes, j’ai eu le sentiment qu’il y avait quelque chose à faire."

Bjorn Meijer a été impressionné par son adversaire, ce qui est logique. Il n’y a pas vraiment d’équipe comme le Bayern en Jupiler Pro League. "Les joueurs, leurs qualités, leur profondeur de jeu, leurs déplacements, leur capacité à éliminer un adversaire… C’est une intensité constante quand on joue contre eux."





Bjorn Meijer n’a pas voulu échanger son maillot, malgré l’affiche prestigieuse : "Je n’ai pas demandé de maillot. Je ne voulais pas mendier, il y a quand même eu 4-0. Dans ces conditions, je n’en avais pas très envie."