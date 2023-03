Anderlecht torpille le Sous-Marin Jaune, semaine parfaite pour le football belge

Incroyable. Alors que l'Union Saint-Gilloise se qualifiait...au Lotto Park, Anderlecht est allé faire de même à Villarreal au terme d'un match homérique.

Ce n'est peut-être pas le match le plus "important" de la saison pour Anderlecht qui se joue ce soir, car difficile de savoir où placer, sur cette échelle subjective, toutes les rencontres menant au top 8 si crucial. Mais ce Villarreal-RSCA est certainement le plus prestigieux jusque là.

Mieux encore, la prestation encourageante du match aller a permis à ce 8e de finale retour d'être intriguant. C'est peut-être ce qui pousse Brian Riemer à faire confiance aux mêmes hommes, alors que tout le monde attendait Slimani au coup d'envoi.

Torpillé mais pas coulé

C'est donc à Benito Raman qu'incombe la tâche ingrate...de galoper sur les longs coups de botte de Bart Verbruggen, qui se retrouve souvent en possession du ballon aux six-mètres au vu du nombre d'occasions de Villarreal. Dès la 2e, le portier doit fermer l'angle devant Chukwueze.

© photonews

Morales est ensuite maladroit au point de penalty, bien isolé par Baenza (9e), tandis que Samuel Chukwueze pensait enfin y parvenir mais voyait Zeno Debast réaliser le geste défensif de la soirée (20e, voir photo).

Anderlecht est sous l'eau et torpillé, mais le Sous-Marin Jaune aura aussi ses moments de flottement incompréhensibles. Foyth manque totalement une passe en retrait vers Pepe Reina qui doit intervenir en catastrophe devant Amuzu (21e). Le légendaire gardien espagnol joue ensuite avec le feu devant Verschaeren (23e).

© photonews

C'est une passace, cependant : Villarreal reprend les commandes bien vite, et submerge presque Anderlecht qui ne parvient pas à sortir proprement. Jan Vertonghen sort cependant une masterclass, en avance sur son homme à chaque fois, comme devant Moreno (41e)...que cela n'empêche pas de toucher la latte juste avant la pause (45+2) après un arrêt de Verbruggen.

Tout reste à jouer en seconde période donc et c'est un petit miracle. Mais c'est la soirée, car pour Pepe Reina, ce sera un miracle qu'Amir Murillo, à bout portant sur corner, ne mette pas le 0-1 au retour des vestiaires (51e). Et ensuite, Bart Verbruggen va y aller de son miracle personnel : ayant repoussé péniblement une frappe de Cuenca, il se relève à une vitesse surhumaine pour interdire Gerard Moreno de marquer (55e).

Le prophète Slimani

Brian Riemer voit assez vite ce que nous voyons et fait monter l'homme qu'on attendait d'emblée : Islam Slimani. L'Algérien joue tout : son jeu en déviation et sa hargne permettent à Anderlecht de souffler. Et même mieux.

© photonews

En effet, sur une combinaison aérienne entre Islam Slimani et Verschaeren, ce dernier se blesse...mais le jeu continue. Amuzu lance Amir Murillo, qui centre à ras-de-terre pour le buteur providentiel des Mauves (0-1, 73e).

On n'en croit pas ses yeux mais Anderlecht mène bel et bien à l'Estadio de la Cerámica, où l'on entend que les supporters mauves. Villarreal bafouille son football, tente des frappes notamment via l'entrant Nicolas Jackson (85e). Le RSCA tient bon, mais peine physiquement, et Francis Amuzu doit même sortir sur civière.

Bart Verbruggen sort un ultime arrêt réflexe du pied devant Jackson (90e+4). Les "Si, se puede" d'un stade consterné se sont tus, le public s'en va : Anderlecht l'a fait...et le football belge compte trois clubs en quart de finale de Coupe d'Europe. Pincez-nous !