📷 "Une élimination cruelle et injuste" : Villarreal n'en revient pas

Les ferias valenciennes sont en cours, mais ce n'est pas pour ça que Villarreal se réveille avec la gueule de bois. La presse locale ne s'en remet pas.

"Le Sous-Marin Jaune a monté un plan de jeu erratique" : le Meditteráneo, journal local de Castellon (à côté de Vila-Real), est consterné au lendemain de l'élimination de Villarreal. Mais pas impitoyable non plus : José Luis Lizarraga, correspondant présent à l'Estadio de la Cerámica, souligne que cette sortie prématurée est "injuste et cruelle".

"Une élimination douloureuse des oeuvres d'un club d'une ligue de seconde zone comme le championnat belge", lit-on plus loin, même si les exploits de Bart Verbruggen sont également soulignés. Mais c'est surtout Villarreal qui en prend pour son grade.

"Villarreal a joué avec plus de coeur que de tête (...) sans ordre, apathique". Quique Setien, dont la Cerámica a réclamé le départ au coup de sifflet final, est pointé du doigt comme le grand responsable de la débâcle : "La méthode Setien continue à échouer en Europe".

Pepe Reina, qui jouit d'une cote peu flatteuse de...2 dans les journaux locaux, résume : "Ce résultat est injuste, mais il est ce qu'il est (...) nous avons eu 8 ou 9 occasions et n'y parvenons pas, eux en ont peu et la mettent".

Sous le feu des critiques, Quique Setien, lui, rendait hommage à l'adversaire. "L'équipe adverse a son mot à dire. Anderlecht a joué un très bon match, a de bons joueurs rapides. Vous ne gagnez pas un match parce que vous êtes Villarreal et que vous êtes la meilleure équipe, ce n'est pas si simple", déclare l'entraîneur du Sous-Marin Jaune.