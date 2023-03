Anderlecht s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale de la Conference League en s'imposant à la surprise générale à Villarreal (0-1).

Marc Coucke était fou de joie et avait du mal à contenir ses émotions dans les tribunes de l'Estadio de la Cerámica. Il a remercié les supporters du Sporting d'Anderlecht qui l'accompagnaient et a même déclaré : "Le chemin le plus court vers l'Europe passe par l'Europe".