Brian Riemer surprend : "Non, ce n'était pas un miracle"

Où Brian Riemer cache-t-il sa patte de lapin ? Le Danois emmène Anderlecht en quarts de finale de la Coupe d'Europe...et reconnaît qu'il a fallu de la chance, mais pas un miracle.

Le mot miracle avait été prononcé par Jesper Fredberg en amont de ce 8e de finale retour, et on a eu l'impression d'y assister ce jeudi à Villarreal. Mais Brian Riemer veut nuancer. "Oui, Villarreal nous a dominés, mais c'était à prévoir. Je les ai beaucoup observés et ces dernières années, même les meilleures équipes comme Manchester City n'imposent pas leur jeu ici".

Anderlecht a donc souffert, mais Riemer souligne : "Quand vous analysez le match à froid, nous tirons 13 fois au but avec un xG de 2,1. Ils tirent 26 fois, pour un xG de 2,6. Ce n'est pas une différence énorme". C'est l'efficacité qui a donc fait la différence. "Ce n'est pas un miracle", affirme Brian Riemer.

"C'est un très bon match de notre part, et un peu de chance. Et cette chance aujourd'hui était celle d'avoir un gardien de but fantastique", reconnaît-il cependant. "Si je suis un peu exigeant, je dirais qu'il crée lui-même l'une de ces situations (sur la frappe repoussée avant son arrêt devant Moreno, nda). Mais ces arrêts-là sont parfois les meilleurs".