Bart Verbruggen, monumental, a écoeuré Villarreal

Qui est l'homme du match à Villarreal ? Il y a plusieurs candidats mais c'est bien difficile de ne pas nommer Bart Verbruggen, absolument fantastique.

Avec un gardien de but normal, Anderlecht ne se serait jamais qualifié, c'est une certitude. Mais Bart Verbruggen est un extraterrestre. Ses 4 arrêts étaient tous plus fabuleux les uns que les autres, avec une préférence pour l'un si on pose la question à l'intéressé.

"Mon arrêt devant Moreno était le plus beau. Ca part d'une erreur de ma part", grimace-t-il. "Mais derrière, il devait a priori la mettre et je la sors. Les autres arrêts, ce sont des réflexes, je m'en rappelle à peine. Le ballon vient et je l'arrête". Simple, dit comme ça.

Encore plus grand que face à Ludogorets

Verbruggen a peut-être disputé le meilleur match de sa carrière ce jeudi à l'Estadio de la Cerámica. "Je ne sais pas si c'est le meilleur", hésite-t-il. "Mais pour ce qu'il représente pour l'équipe, c'est le plus important. Oui, j'ai un encore meilleur sentiment qu'après la séance de tirs au but contre Ludogorets", concède Verbruggen. "Avec tout le respect pour eux, c'est un autre adversaire et venir faire ça à Villarreal, c'est encore au-dessus".

© photonews

Jan Vertonghen a déjà joué avec de sacrés gardiens de but dans sa carrière et pourtant même lui était épaté. "C'est l'un des meilleurs avec qui j'ai joué, déjà", reconnaît le capitaine avec le sourire. "Il a d'incroyables réflexes. Toute l'équipe est à remercier ce soir mais on doit en effet dire merci à Bart".