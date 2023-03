Grande première pour Bart Verbruggen avec les Pays-Bas !

Propulsé titulaire depuis deux mois à la place de Van Crombrugge, Bart Verbruggen (20 ans) réalise des prestations de haut niveau au RSCA, en témoigne son match 5 étoiles ce jeudi à Villarreal, où il a gardé ses cages inviolées.

Verbruggen faisait partie de la préselection des Pays-Bas. Comme l'avait prédit son coach Brian Riemer, Verbruggen serait soit sélectionné chez les A, soit chez les Espoirs.

La première option a été la bonne : Verbruggen est repris par Ronald Koeman pour disputer les matchs face à la France et Gibraltar.

Our 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 is here! 🦁



🆕 Verbruggen, Geertruida, Wieffer

🔙 Wijnaldum#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/kkmf8CuILV