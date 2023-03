Contre Villarreal, Bart Verbruggen a réalisé un record dans cette campagne de Conference League

Le Sporting d'Anderlecht a réalisé le match presque parfait pour arracher sa qualification sur la pelouse de Villarreal mais doit aussi son salut à son gardien, Bart Verbruggen, auteur de plusieurs arrêts de grande classe. Depuis qu'il a pris la place d'Hendrik Van Crombrugge, le jeune portier néerlandais a donné raison à Brian Riemer et ne cesse d'impressionner, y compris à l'échelle européenne.

Au stade de la Ceramica, le gardien de 20 ans s'est montré impassable et a gardé ses cages inviolées malgré les assauts du sous-marin jaune. Ce jeudi, Verbruggen est devenu le rempart qui a empêché le plus de buts dans cette campagne de Conference League tout en ne concédant pas de but.

Si l'on regarde les "Expected Goals", cette statistique qui nous aide à calculer la dangerosité d'une action de but, le gardien d'Anderlecht a presque concédé l'équivalent de 2 buts en tirs cadrés contre Villarreal, tout en réussissant à ne pas se retourner la moindre fois. Une sacrée performance.

1.91 - @rscanderlecht's Bart Verbruggen is the goalkeeper with the most prevented goals while keeping a clean sheet this UEFA Europa Conference League campaign (1.91 - 0 goals conceded, 1.91 xG on target against). Saviour. pic.twitter.com/u8qouT0f7M