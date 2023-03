Et si Anderlecht se mettait à rêver ? "Si on a pu faire ça contre Villarreal..."

Le RSC Anderlecht a éliminé l'un des grands favoris de la compétition lors d'une soirée qui restera gravée dans les mémoires. De quoi lancer une fin de saison de folie ?

Le Sporting d'Anderlecht a créé la sensation ce jeudi à l'Estadio de la Cerámica. La victoire mauve à Villarreal donnait lieu à de belles scènes d'euphorie, qui contrastent avec ce qu'a pu connaître le RSCA cette saison. Rappelons que les Mauves sont...9es en championnat et à la lutte pour le top 8.

Yari Verschaeren le sait : la prestation de ce jeudi doit donner espoir et surtout servir de match-référence. "C'est vrai que quand vous voyez ce que nous réalisons ici, chez une équipe comme Villarreal...nous devrions en théorie pouvoir gagner tous les matchs de championnat jusqu'à la fin", sourit-il.

"Mais il faut rester les pieds sur terre. Cette qualification ici est fantastique, mais c'est une autre compétition et Louvain sera un autre match", prévient le n°10, auteur d'un gros match et sorti avec des crampes. "Ca n'est rien de trop inquiétant, je pense être de retour pour dimanche".

Et la suite de la Coupe d'Europe ?

Et si cette prestation peut inspirer pour la Pro League, elle permet aussi d'écarter l'un des favoris de la Conference League. Au point d'y rêver à un tour de plus également ? "On espère, on espère", sourit Zeno Debast. "Ce qu'on se dit toujours, c'est qu'on prend tour après tour, match par match".

Une mentalité qui commence à mener loin. "On a commencé à Paide, en...Estonie, je crois", se rappelle Debast en rigolant. "Un tirage qui me plairait ? Je n'y pense pas encore, je ne sais pas vraiment qui est qualifié. Je préfère juste éviter Gand, si possible (rires)".