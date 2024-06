Insipide, puis malchanceuse, la Belgique débute son Euro 2024 par une défaite surprise contre la Slovaquie

Malgré deux buts annulés de Romelu Lukaku, la Belgique a été défaite lors de son entrée en lice dans cet Euro 2024, contre la Slovaquie. Les Diables n'ont joué qu'une mi-temps... et ont aussi joué de malchance.

Lundi 17 juin, 18h00. La Belgique lance véritablement son Euro 2024, à Frankfurt, contre la Slovaquie. Au rayon des compositions, Yannick Carrasco prend place dans la ligne défensive, à gauche. Le milieu de terrain est celui attendu, Trossard est titulaire sur l'aile gauche, Doku à droite. Une surprise tactique... qui ne va absolument pas fonctionner.

Pourtant, l'entame de match des Diables est bonne. Il ne faut que trois minutes à Doku pour dérouter Hancko avant de glisser à De Bruyne, qui remise lui-même à Lukaku. À bout portant, l'attaquant de l'AS Rome trouve Dubravka pour la première fois (3e). Quelques instants plus tard, c'est Onana qui trouve Lukaku dans la profondeur. Dubravka sort, Big Rom' prolonge pour Trossard, dont le centre est capté par le portier slovaque, revenu en position (6e).

Sept minutes, comme à Belo Horizonte...

La génération dorée avait entamé son premier grand tournoi, la Coupe du Monde 2014, par un but concédé après sept minutes contre l'Algérie, du pied de Sofiane Feghouli, sur penalty. Bis répétita ce soir, sauf que, cette fois, c'est sur une rentrée en touche... en sa faveur que la Belgique va se faire surprendre.

Personne ne va aider Castagne, juste à côté de son poteau de corner, excepté Doku. Le joueur de Manchester City chipote avant d'essayer de servir Faes. Le ballon arrive directement dans les pieds de Schranz, qui talonne. Casteels sort une première parade, mais le même Schranz est à la bonne place pour ouvrir le score (0-1, 7e).

© photonews

Les Diables sont amorphes, ça ne veut pas rentrer pour Lukaku

Les Diables n'y arrivent pas. Yannick Carrasco est bridé, Leandro Trossard est complètement à côté de ses pompes, Debast, sur son mauvais pied, ne peut pas utiliser son jeu long comme il l'entendrait, Lukaku gaspille... Trossard aussi, même quand le but est vide ou presque grâce au bon pressing de De Bruyne sur une relance de Dubravka (21e).

Big Rom', magnifiquement lancé par Carrasco, manque une nouvelle possibilité en fin de période (42e). Les Diables ont eu des occasions, mais contre des Slovaques généreux, bien organisés et efficaces, on ne peut pas dire que leur déficit au repos soit sorti de nulle part. Quelques instants auparavant, Koen Casteels avait sorti une parade de grande classe, sans quoi, le score aurait même été de 0-2.

De manière surprenante, Domenico Tedesco ne fait pas de changement au repos. Une adaptation, toutefois. Doku prend place à gauche, Trossard à droite. Et ça va déjà un petit peu mieux. Deux petites occasions, coup sur coup, puis un bon centre de Trossard, au second poteau, pour Mangala. Le médian de l'Olympique Lyonnais remise pour Lukaku, qui marque... en position de hors-jeu. Le but est annulé par le VAR (56e).

© photonews

La Belgique commence réellement à pousser et appuie là où ça fait mal. La vitesse des Diables gêne la Slovaquie, Leandro Trossard cède sa place à Johan Bakayoko. Dans la foulée, Lukaku manque encore une grosse occasion en trouvant le petit filet (62e).

Quelques secondes plus tard, Doku déroute une nouvelle fois la défense, son centre est dévié par Dubravka. Bakayoko est à la bonne place, mais sa frappe est stoppée, sur la ligne, par Hancko (63e). Le défenseur reste au sol pendant deux minutes, comme chaque slovaque à chaque moindre contact.

Après une grosse entame de seconde période, les Diables calment le pas. La Slovaquie a réussi à couper le rythme de la Belgique... puis à imprimer le sien. Strelec, sur sa première touche de balle, n'est pas si loin de doubler la mise... d'une talonnade (76e).

Et quand ça ne veut pas...

Tout juste monté au jeu, Loïs Openda accélère, dépose son opposant direct et centre pour Lukaku, au point de penalty. Romelu marque pour la deuxième fois, mais son but est, encore annulé. Cette fois, c'est Openda qui avait dévié le ballon de la main en le contrôlant. Quand ça ne veut pas... (87e).

© photonews

La roue ne tournera décidément pas. La Belgique est battue d'entrée dans cet Euro 2024, par une Slovaquie qui aura fait ce qu'il fallait, en première période, avant de faire bloc, et de complètement refuser le jeu en seconde. Il faudra, impérativement, se réveiller pour ne pas vivre un championnat d'Europe infernal. Belgique - Slovaquie, 0-1 !