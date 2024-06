Surprise de Tedesco, Yannick Carrasco pointe les manquements des Diables face à la Slovaquie : "Dans ces moments-là..."

La Belgique a été surprise par la Slovaquie (0-1). Yannick Carrasco est revenue sur cette défaite inaugurale.

Comme souvent, Domenico Tedesco nous a réservé une petite surprise dans son onze de base. Cette fois, il s'agissait de Yannick Carrasco, aligné comme latéral gauche.

Apparu parfois perdu dans son positionnement, l'ancien joueur de l'Atletico Madrid revient sur cette défaite pour la RTBF : " On a manqué de réussite, avec pas mal d'occasions, mais on encaisse en début de match sur une petite erreur. L'équipe n'a pas lâché, a continué à attaquer et à se créer des occasions. Malheureusement, il y a deux faits de matchs où l'arbitre annule un but".

Au-delà de cette malchance, Carrasco pointe une lacune : "On a voulu jouer trop vite entre les lignes avec des passes compliquées. Ca fait partie du jeu de forcer un peu quand on est menés, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à garder le ballon".

Des Diables trop impatients ?

Une balance toujours difficile à trouver...surtout compte tenu du profil de la Slovaquie : "Il fallait laisser les Slovaques sortir et profiter des espaces, plus souvent prendre la profondeur. Dans ce genre de tournoi, il n'y a pas de petites équipes, on l'a bien vu. On se souvient du Panama, du Canada, les premiers matchs sont toujours intenses. Mais il faut rester positif".

A titre personnel, Yannick Carrasco a tout fait pour dépanner à gauche : "On a bien parlé avec le sélectionneur, je savais ce que j'avais à faire, défensivement et offensivement. J'étais prêt mentalement à aider l'équipe au maximum".