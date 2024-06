La Belgique sans Courtois dans un grand tournoi ? Certains Diables n'étaient même pas nés !

Ce soir, c'est Koen Casteels qui a défendu les buts belges. Une décision attendue mais qui n'en demeure pas moins un petit événement.

Avec ses 102 sélections, Thibaut Courtois prenait de la place dans le groupe des Diables Rouges. Son omniprésence dans les grands tournois suffit à résumer l'importance du gardien du Real Madrid.

Une première à l'Euro pour Koen Casteels (31 ans)

Toujours prompt à dégaine des statistiques marquantes, le compte Opta relève que le dernier match des Diables Rouges sans Courtois pour défendre ses buts lors d'un grand tournoi remontait...au 17 juin 2002.

Il s'agissait du huitième de finale de Coupe du Monde perdu face au Brésil, la Belgique alignait alors Geert De Vlieger, aujourd'hui âgé de 52 ans.

Au sein du noyau actuel, Arthur Vermeeren et Johan Bakayoko n'étaient pas nés, Jérémy Doku n'avait pas encore deux mois.

Après ce match perdu 2-0 face à la Selecao, les Diables étaient absents des Euros 2004, 2008 et 2012 ainsi que des Coupes du Monde 2006 et 2010. Thibaut Courtois a ensuite disputé 25 matchs de rang en 2014, 2016, 2018, 2020 et 2022.