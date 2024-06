Excellent en club, décevant avec les Diables : mais que se passe-t-il avec Leandro Trossard ?

Le joueur d'Arsenal, qui a pourtant presté à très haut niveau en Premier League, cette saison, est complètement passé à côté de son match, face à la Slovaquie. Et, avec les Diables, c'est loin d'être la première fois.

Luc Nilis et Mousa Dembélé ont été deux joueurs qui, tout au long de leur carrière, ont impressionné avec leurs clubs respectifs, sans jamais, ou presque, le faire en équipe nationale. Leandro Trossard est-il en train, malgré lui, d'écrire son nom à côté de ces deux-là ?

Leandro Trossard, joueur paradoxal

Cette saison, avec Arsenal, l'ailier gauche de 29 ans a été excellent, comme souvent, en Premier League. Dix-sept buts et deux passes décisives, toutes compétitions confondues, pour un joueur qui n'a pourtant compté que 48% de temps de jeu en championnat, et 57% en Ligue des Champions.

Sur le plan statistique, Trossard vient de sortir la plus belle saison de sa carrière. En Premier League, du moins. Dans le contenu, aussi. Si Arsenal s'est battu pour le titre avec Manchester City jusqu'à la toute fin du championnat, c'est aussi grâce à celui qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre à deux reprises (contre Everton et Manchester United) et qui a été déterminant lors des victoires contre Liverpool, Burnley et lors du partage face à Chelsea, lors duquel il avait inscrit le but de l'égalisation à la 85e minute. Mais alors, qu'est-ce qui cloche avec les Diables ?

Hier soir, à l'avis général, Leandro Trossard fut le pire joueur belge sur le terrain. Bizarre, pour celui qui arrivait pourtant en pleine confiance, en ayant inscrit cinq buts lors des huit derniers matchs de championnat d'Angleterre.

Avec les Diables, Leandro Trossard n'a jamais réellement convaincu

Lancé pour la première fois par Roberto Martinez, en mars 2020, lors d'une rencontre de Ligue des Nations face au Danemark, lors de laquelle il avait joué les dix dernières minutes, Leandro Trossard ne compte pratiquement aucune prestation référence avec les Diables. Sa période la plus faste, en équipe nationale, fut vers la moitié de l'année civile 2022.

Au mois de mars, Trossard inscrit un but et délivre deux passes décisives lors d'un match amical contre le Burkina Faso, remporté 3-0. Trois mois plus tard, il inscrit un doublé lors d'une large victoire contre la Pologne, en Ligue des Nations, dont un envoi absolument sublime. Le reste est maigre, très maigre.

Un doublé, certes, lors d'une victoire... 8-0 contre la Biélorussie, un assist lors d'une victoire 2-5 en Estonie, un autre lors de l'amical en Allemagne en mars 2023, lors duquel sa montée au jeu, à 32 minutes du terme, avait été globalement bonne, et d'autres buts inscrits contre l'Estonie encore, l'Azerbaïdjan, le Monténégro et le Luxembourg, tout dernièrement. Un but, dans chacun de ces matchs.

Dans l'ensemble, c'est maigre. Très maigre pour un joueur qui a pris une telle envergure Outre-Manche, comptant 170 rencontres de Premier League et 37 rencontres de Coupe d'Europe (9 en Ligue des Champions, 19 en phase finale d'Europa League, 9 en tour préliminaire d'Europa League).

Combien de cartouches lui reste-t-il ?

L'explication précise, très honnêtement, nous ne l'avons pas vraiment. Mais le paradoxe est clair, et rappelle certains de ces joueurs qui, en équipe nationale, n'ont jamais eu l'apport qui était le leur en club. Leandro Trossard est loin, très très loin d'être un mauvais joueur de football. Que du contraire, d'ailleurs. Mais avec la Belgique, visiblement, ça ne va pas.

Faut-il encore lui laisser une chance ? Oui, bien sûr, car Trossard est le genre de joueur capable de faire basculer un match lorsque celui-ci ne se déroule pas de la bonne manière. Mais peut-être Tedesco laissera-t-il Jérémy Doku (ou Yannick Carrasco) occuper le flanc gauche pendant le reste du tournoi, tandis que Trossard pourrait se retrouver sur le côté droit... ou dans un rôle de "super-sub", en sortie de banc.

Une chose est certaine : pour s'enlever cette image de joueur très bon en club, mais décevant en équipe nationale, Trossard va devoir réagir rapidement. Sur le banc, les solutions ne manquent pas, et en fin d'année, Trossard fêtera déjà son 30e anniversaire. Âge de maturité dans le football et âge d'or pour de nombreux joueurs. Fera-t-il partie de ceux qui se bonifient comme le bon vin, ou qui n'auront jamais la carrière espérée en équipe nationale ? L'avenir proche devrait nous apporter un premier élément de réponse.