La Slovaquie...prend la défense d'un Diable Rouge : "Ne l'attaquez pas"

Martin Dubravka était aux anges après la victoire de la Slovaquie face à nos Diables Rouges. Le gardien de Newcastle a pourtant plus d'une fois cru devoir s'avouer vaincu.

Sauvé deux fois par le VAR, suppléé une fois par un coéquipier à même la ligne de but, Martin Dubravka avait la baraka après la victoire face aux Diables.

Ce manque de réussite côté belge ne doit pas faire oublier le match plein du gardien slovaque, auteur de cinq arrêts, dont un à bout portant contre Romelu Lukaku en première mi-temps. "C’est ce premier arrêt qui était le plus dur" confirme-t-il d'ailleurs.

Mais il ne veut pas tirer la couverture à sa prestation après une telle victoire collective : "La Belgique reste une très grande équipe. J’ai gagné mon duel avec Lukaku mais c’était surtout un travail d’équipe pour gérer tous les talents belges".

Dubravka soutient Casteels

Solidarité oblige, il a même eu un mot pour Koen Casteels, lassé des comparaisons avec Thibaut Courtois : "En Belgique, on va dire que Courtois aurait arrêté notre but. Je ne sais pas, parce que je n’ai pas bien vu l’action. Ne l'attaquez pas". Sur le but, Casteels joue de malchance en repoussant un premier tir dans les pieds du buteur.

Il s'est ensuite bien rattrapé en ayant la main très ferme sur une reprise de volée diabolique : "Je retiens surtout cet arrêt. C'était magnifique" confirme Dubravka.