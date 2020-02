Thibaut Courtois évoque Lionel Messi et lance le Clasico !

À deux jours du Clasico, le Diable Rouge a lancé les hostilités envers Lionel Messi.

Le Real Madrid affrontera le FC Barcelone ce dimanche (21H). Avant de recevoir le Barça au Santiago-Bernabeu, Thibaut Courtois a accordé une interview accordée à Eleven Sports et il a évidemment été question de l’inévitable Lionel Messi.

"Est-ce que je pense à Messi avant ce Clasico ? Non, plus vraiment. C’était le cas lors de ma première saison avec l’Atlético de Madrid, surtout quand tu joues au Camp Nou pour la première fois, avec toutes ces stars. À ce moment, si vous n’y pensez pas, c’est que quelque chose ne tourne pas rond chez vous", a confié le Diable Rouge.

"Mais aujourd’hui, je n’y pense plus. Pour moi, Messi, c’est un joueur comme un autre. Des cauchemars à cause de lui ? Non, jamais (rires). On l’a étudié comme on étudie un joueur du Celta Vigo ou de Levante. Il n’y a pas de différence", a conclu Courtois à propos du sextuple Ballon d’Or.