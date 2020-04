Une légende du football italien fan de Kevin De Bruyne : "Devant tous les autres !"

Kevin De Bruyne fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs du monde. Et il est reconnu comme tel par les plus grands : la légende italienne Alessandro Del Piero a placé notre compatriote parmi ses favoris !

La légende de la Juventus Alessandro Del Piero (45 ans), plus de 700 matchs au compteur pour la Vieille Dame, reste un vrai amoureux de football et une vraie légende du Calcio. Et pour lui, Kevin De Bruyne fait tout bonnement partie ... des quatre meilleurs footballeurs du monde. "Lionel Messi, CR7 et Neymar sont des idoles qui attirent toute l'attention. Mais à côté de ça, il y a des joueurs dont le jeu affiche une réelle profondeur", estime Del Piero pour Skysports.

"C'est le cas de Kevin De Bruyne. À mes yeux, les quatre joueurs que je viens de citer sont au-dessus de tous les autres", conclut l'Italien. Un beau compliment pour notre compatriote, qui commence à être cité parmi l'élite absolue du football mondial ...