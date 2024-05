Cité à Bruges, Hugo Broos répond aux rumeurs : "Vous le savez comme moi..."

L'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud a répondu aux rumeurs qui l'envoient au Club Bruges. Pas en tant qu'entraîneur mais bien comme directeur technique.

Hugo Broos et l'Afrique du Sud, ce n'est pas encore terminé. L'aventure continue après l'élimination en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et avec une petite finale remportée dans la foulée pour la troisième place.

Hugo Broos et le poste d'entraîneur ? Cela pourrait être la fin après son étape chez les Bafana Bafana. C'est en tout cas ce que semble indiquer l'intéressé. Récemment, son nom a été cité en Belgique pour un grand retour et au Club Bruges.

Cependant, les rumeurs évoquaient son nom parmi la liste des candidats au poste de directeur technique du Club. Interrogé par la Dernière Heure à ce sujet, l'ancien joueur Blauw en zwart a répondu.

Hugo Broos hésite pour le poste à Bruges

"Vous le savez autant que moi. Mon nom a été cité. Tout comme celui de Francky Dury et de l’un ou l’autre Néerlandais. Je suis un des candidats. Si on m’a contacté ? Euh… On ne m’a pas dit : 'On va se mettre autour de la table parce qu’on te veut comme directeur technique.' Mais je sais ce que la fonction contient comme tâches", a-t-il confié.

"Cela m’a été dit 'en off'. Je suis content comme coach de l’Afrique du Sud, j’ai une équipe qui tourne bien (NdlR : contre les attentes, il a atteint la demi-finale de la Can). Je n’attends pas à changer d’employeur, et je ne serai certainement plus entraîneur ailleurs."

Avant de conclure : "Je ne peux pas encore dire si je dirais oui au Club Bruges. Mais pour le moment, il n’y a encore rien".