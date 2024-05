Christian Burgess met le paquet contre l'arbitrage : "Quand c'est Vertonghen qui donne un coup de pied..."

Christian Burgess est remonté contre l'arbitrage de la course au titre. Dans une longue interview accordée à HUMO, le défenseur de l'Union s'est livré sans détours sur le favoritisme qui, selon lui, entrave le bien de la compétition.

Après la défaite contre le Club de Bruges, Christian Burgess a été réprimandé par l'Union Belge pour ses déclarations. "On a tellement envie de dire beaucoup de choses après un match. Mais ce n'est pas autorisé. Je me suis quand même retenu, et pourtant j'ai reçu un avertissement. Et si je dis vraiment ce que je pense ?", a déclaré le défenseur anglais à HUMO.

Il a évoqué, entre autres, les décisions arbitrales qui semblaient toujours profiter au Club de Bruges. Comme le but de Vetlesen, qui a bloqué un dégagement de Moris et a ainsi marqué. "Une phase similaire s'est produite à Wolfsburg en Bundesliga, et le but a été refusé. Le joueur qui avait 'marqué' a même reçu un carton jaune."

"Bart Nieuwkoop (NDLR : ancien joueur de l'Union) m'a immédiatement envoyé un message. La même chose s'était produite lors d'un match de Feyenoord contre le NEC Nijmegen. Le joueur n'a même pas bougé, il est resté là. Pourtant, le gardien a reçu un coup-franc en sa faveur."

Christian Burgess se plaint de l'arbitrage dans la course au titre

À l’Union, ils ont même progressivement constaté une "conspiration", mais Burgess nuance : d’autres équipes sont également concernées. Il avait, par ailleurs, quelque chose à dire sur le carton rouge qu'il a reçu contre Genk, pour avoir jeté le ballon sur Tolu Arokodare. "Lors d'une remise en jeu, l'adversaire doit garder une distance de deux mètres. Arokodare ne l'a pas fait. Dois-je attendre et perdre un temps précieux ?"

"D'ailleurs, à Genk-Anderlecht, Anders Dreyer a délibérément dégagé le ballon contre un joueur de Genk qui n'était pas à 9 mètres lors d'un coup franc. Ce joueur est tombé au sol. Qu'a fait l'arbitre ? Rien. Où tirez-vous la ligne alors ?"

Selon lui, les arbitres tiennent aussi trop compte du statut. "En tant qu'arbitre, avez-vous plus de respect pour Jan Vertonghen, l'international belge record ? Il donne un coup de pied contre le Racing Genk, mais il s'en sort avec un avertissement."