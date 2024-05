Le premier de la moisson de fin de saison ? Déjà un premier trophée pour le Club de Bruges sous les yeux de Michel Preud'Homme

La finale de la Coupe de Belgique féminine avait lieu aujourd'hui. Le Club de Bruges a créé la surprise en s'imposant aux tirs au but contre Louvain.

C'est avec le costume de favori qu'OHL abordait cette finale contre les Brugeoises. En tête des Playoffs à égalité avec Anderlecht, les Louvanistes avaient l'avantage de jouer à domicile.

La première mi-temps a offert des occasions des deux côtés, mais il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir Louvain passer devant grâce à un but de Saar Janssen.

Après la pause, un Club YLA remobilisé a mis la pression pour revenir dans la rencontre et s'en est vu récompensé par l'égalisation à l'heure de jeu grâce à Caitlin Lieven. Ensuite, le stress a peu à peu pris le dessus dans le match.

Covent fait la différence lors des tirs au but

La rencontre s'est donc poursuivie aux prolongations et finalement aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est la gardienne Jorijn Covent qui a permis au Club de Bruges de remporter son premier trophée de l'histoire.

La gardienne a détourné les tentatives de Nikée van Dijk et Zenia Mertens, pendant qu'aucune Brugeoise ne manquait son envoi. Le Club a donc rafflé la Coupe sous les yeux approbateurs de Michel Preud'homme et de son fils Guilian.