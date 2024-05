Le bout du tunnel pour Romelu Lukaku ? Son entraîneur donne des nouvelles !

Romelu Lukaku est sur la touche depuis quelques semaines avec l'AS Roma. Cependant, il pourrait faire son retour ce jeudi en Europa League.

Victime d'une blessure à la hanche lors du huitième de finale aller de l'Europa League face à Brighton, Romelu Lukaku avait manqué le match retour face aux Anglais.

Il avait néanmoins fait son retour pour les quarts de finale dans un duel 100% italien face à l'AC Milan. Deux rencontres presque disputées en intégralité pour le Diable Rouge.

Cependant, fin avril, il avait manqué le match de championnat face à Bologne à cause d'une blessure à la cuisse avant un retour gagnant (et un but) lors du déplacement à Udinese. Trois jours plus tard, il manquait à nouveau un match (face au Napoli) pour le même problème.

Lukaku sera titulaire s'il est à 100%

Big Rom verra-t-il enfin le bout du tunnel en prenant part à la demi-finale aller de l'Europa League face au Bayer Leverkusen ce jeudi soir ? Daniele De Rossi s'est montré confiant mais prudent.

"Il s’est entraîné ce mardi et semblait aller bien. Je pense qu’il sera là jeudi mais je ne prendrai pas de risque, il ne sera titulaire que s’il se sent à 100 %", a confié l'entraîneur de l'AS Roma en conférence de presse avant la rencontre face au nouveau champion d'Allemagne.