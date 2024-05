Hendrik Van Crombrugge victime du même coup qu'à Anderlecht ?

Le mercato s'annonce agité du côté de Genk cet été. Y compris pour le poste de gardien.

En rejoignant Genk, Hendrik Van Crombrugge savait qu'il serait difficile d'accumuler du temps de jeu vu la présence de la grande promesse du club Maarten Vandevoordt entre les perches.

Et cela se confirme : cette saison, Van Crombrugge n'a pas disputé la moindre minute et championnat, deux matchs de Coupe d'Europe (en l'absence de concurrent) et deux en Coupe de Belgique.

Mais l'horizon se dégagera cet été avec le départ de Vandevoordt à Leipzig. Le Racing recrutera donc certainement un nouveau gardien cet été, reste à savoir si celui-ci sera encore destiné à passer devant Van Crombrugge.

Qui pour remplacer Maarten Vandevoordt ?

Selon Sacha Tavolieri, Wouter Vrancken est sous le charme de Tobe Leysen, qui performe dans les buts de Genk. Le joueur et le club se connaissent puisque Leysen a été formé pendant huit ans à Genk avant de filer à Louvain pour 550 000 euros l'été dernier.

Les Limbourgeois devront-ils mettre le prix pour un joueur qu'ils avaient sous la main jusqu'en août dernier. Nul doute que Van Crombrugge scrutera la situation avec attention.