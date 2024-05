Polémique autour du transfert des jeunes joueurs : "Une guerre entre Bruges, Genk, le Standard et Anderlecht"

La Pro League n'est pas satisfaite après que le feuilleton des transferts d'Ilyes Bennane ait fait les gros titres. Et tout cela pour un joueur de seulement 13 ans.

Ilyes Bennane est considéré comme l'un des plus grands talents d'Europe. Après beaucoup de tractations, il va maintenant partir de Genk pour le RSC Anderlecht, alors qu'il est déjà passé par Eupen et le Standard.

Ce genre de transferts de jeunes joueurs fait de plus en plus la Une ces dernières années et la Pro League souhaite y mettre un terme. "La situation est de pire en pire", déclare le directeur sportif de la Pro League, Dennis Henderickx, au Het Nieuwsblad.

Les intérêts de l'enfant ne comptent plus, constate-t-il. "La situation familiale, la situation à l'école, tout cela doit être pris plus en considération."

Guerre entre les clubs

Un plan d'action est en cours pour éviter cela à l'avenir, mais selon un agent de joueurs qui témoigne anonymement au journal, il n'y aura pas beaucoup de changements.

"C'est une guerre entre des clubs comme le Club Bruges, le Standard, Genk et Anderlecht. Ils y participent tous et fonctionnent selon le principe du 'œil pour œil, dent pour dent' : tu prends un des miens, alors j'en prends un en retour."

Les joueurs de moins de 15 ans ne sont normalement pas autorisés à avoir un agent, mais ils contournent très créativement cette règle en parlant d'un "accompagnateur". Car ce ne sont pas seulement les clubs qui commettent des erreurs, mais aussi la famille et l'entourage de l'enfant participent à tout ce cirque.