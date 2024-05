En vue d'un possible transfert, Cameron Puertas se fixe un objectif

Le meneur de l'Union Saint-Gilloise a retrouvé des couleurs récemment, comme son équipe. L'été arrive mais il veut terminer le travail avec l'USG.

L'Union Saint-Gilloise avait très mal commencé ses Champions Playoffs alors qu'elle avait une avance confortable au classement. Un enchaînement de mauvais résultats qui avait fait retomber le principal prétendant au titre au classement.

Cependant, l'USG reste sur deux victoires de rang avec son "back to back" face à l'Antwerp. Deux victoires autoritaires qui ont permis aux hommes d'Alexander Blessin de continuer à croire au titre même si le Club Bruges et Anderlecht sont devant.

Parmi les joueurs qui ont retrouvé leur superbe, on peut pointer du doigt Cameron Puertas. Six buts en six rencontres dont quatre lors des deux derniers matchs de son équipe dans ces Champions Playoffs.

Puertas se focalise sur le titre avant un transfert

Le Suisse est en feu et un élément aussi important et essentiel dans une équipe attire naturellement les regards. Verra-t-on le meneur de jeu de l'Union Saint-Gilloise s'en aller cet été ?

Dans des propos retranscrits par la Dernière Heure, le principal intéressé à botter en touche car il souhaite se focaliser un objectif avant tout : la conquête du titre.

"J’ai demandé à mon agent et à ma sœur (qui est avocate et gère sa carrière, ndlr), de ne pas me parler de ça avant la fin de la saison. Je ne veux pas que ça me retourne la tête."