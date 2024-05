Anderlecht lance les grandes manœuvres en vue de la saison prochaine

Le Lotto Park, stade du RSC Anderlecht, a battu des records d'affluence cette saison. Le club prépare de nouveaux aménagements en vue de la saison prochaine.

Suite à la forte affluence au Lotto Park cette saison, le RSC Anderlecht a communiqué sur son site internet. Le club a expliqué qu'une nouvelle fan zone ainsi que des installations sanitaires supplémentaires dans la tribune 3.

"Le Lotto Park est plein à craquer à chaque match à domicile. Des milliers de fans sont sur la liste d'attente pour obtenir un abonnement ou un ticket individuel."

Anderlecht lance de nouveaux aménagements au Lotto Park

"Outre les limites inhérentes à la capacité du stade, il n'y a pas assez d'espace pour les boissons, les repas et les installations sanitaires pour les supporters. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le RSC Anderlecht au début de la saison", explique le communiqué.

"Le club prévoit d'y remédier la saison prochaine en aménageant une nouvelle fan zone et des installations sanitaires supplémentaires dans la tribune 3", poursuit le communiqué, donnant ensuite plus de détails. "Plus précisément, quelque 1000 mètres carrés d'espace de bar intérieur seront ajoutés (...) L'espace extérieur bénéficiera également d'une amélioration visuelle." Le club a également expliqué que la capacité sanitaire sera augmentée.

"Les travaux préparatoires à ces rénovations ont d’ores et déjà commencé. L'objectif du club est de réaliser la majeure partie des travaux à la mi-saison, ce qui permettra à nos supporters d'en profiter à partir de la saison 2024-2025."