Le RSC Anderlecht tient son premier transfert estival et fait une belle affaire

Jesper Fredberg travaille dans l'ombre à régler certains dossiers au RSC Anderlecht. Un accord a été trouvé avec le FC Séville concernant Thomas Delaney.

L'été dernier, le FC Séville a prêté deux joueurs au RSC Anderlecht : Ludwig Augustinsson et Thomas Delaney. Tous deux ont donné satisfaction à Brian Riemer et Jesper Fredberg, qui espèrent bien pouvoir conserver le duo à un tarif avantageux.

Si Augustinsson est clairement celui des deux qui a été le plus important jusqu'ici pour le RSCA, c'est bien le cas Thomas Delaney qui est désormais proche d'être réglé. Le Danois de 32 ans n'a plus qu'un an de contrat à Séville, et est estimé à 2,5 millions d'euros.

Le FC Séville espérait en obtenir environ 2 millions, et Fredberg ne souhaitait pas monter au-delà d'un million et demi. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre les deux parties pour cette somme.

Pour Séville, c'est un petit constat d'échec puisque Thomas Delaney avait rejoint l'Andalousie contre 6 millions d'euros en 2021 et n'y aura disputé que 47 matchs. Cette saison, le médian international danois (76 caps) n'a pas obtenu autant de temps de jeu qu'espéré mais est récemment devenu important pour Brian Riemer.

Reste un point à régler : trouver un accord avec Delaney lui-même. Du côté d'Anderlecht, on est optimiste : le Danois lui-même n'a jamais caché qu'il se sentait bien à Bruxelles et aimerait se poser. Son objectif à l'heure actuelle est de participer à l'Euro 2024, mais l'objectif est qu'il signe son contrat avant de s'y rendre avec le Danemark.