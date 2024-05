Le Club Bruges doit espérer qu'un ancien d'Anderlecht ne soit pas titulaire avec la Fiorentina

Ce soir, le Club Bruges joue son match aller en demi-finale de la Conference League. Les Blauw en zwart peuvent-ils réaliser l'exploit à la Fiorentina ?

René Vandereycken est sûr d'une chose : la Fiorentina est une meilleure équipe sur papier que le Club Bruges, car ils disposent de plus de qualité, d'expérience et de technique.

"La différence n'est pas énorme, et dans ce sens, le Club a ses chances, mais si je devais désigner une équipe favorite, ce serait la Fiorentina", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

L'analyste se demande si Christian Kouamé sera titulaire contre le Club Bruges et il suppose que non, car il a joué 71 minutes dimanche. Et cela est une bonne nouvelle pour le Club Bruges, selon Vanderecken.

Contrôler ou aller pour la victoire ?

"Sabbe réalise de fantastiques Playoffs, je suis extrêmement impressionné par ses performances, mais il n'est pas fort de la tête. Si Kouamé devient l'adversaire direct de Sabbe contre le Club et que la Fiorentina envoie des ballons au second poteau, il y aura un problème dans les duels aériens. Kouamé peut être une arme pour eux."

Vandereycken s'attend à ce que la Fiorentina aborde également le match plus frais que le Club Bruges, mais il faudra aussi voir avec quelle mentalité les Blauw en zwart débuteront le match : "Vont-ils viser la victoire ou cherchent-ils surtout à contrôler ?"

La conclusion de l'analyste est claire. "Je ne pousserais pas à dire que le Club devrait avoir peur, mais ils devront être au top pour atteindre la finale. La Fiorentina est une bonne équipe. Nous ne devons pas nous focaliser uniquement sur leur classement."